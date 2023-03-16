Народ Сирии поддерживает Россию в проведении «спецоперации» в Украине, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

«Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность, так как РФ поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, с другой — есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», — сказал Асад.

«Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев», — отметил Асад.