Изгнанные с территории нынешней Армении азербайджанцы не могут вернуться в свои дома, в этой стране продолжаются моноэтническая государственность, этническая чистка и систематическая расовая дискриминация, что является большой несправедливостью. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана.

Подчеркивается, что на международном сообществе лежит большая ответственность за их устранение, поскольку эти шаги Армении, нарушающие права человека, представляют угрозу международному миру и безопасности.

В заявлении отмечается, что есть страны, которые своими национальными практиками, действиями, противоречащим международному праву, и двойными стандартами еще больше подталкивают Армению к политике расовой дискриминации.

«Одной из таких стран является Франция. Политика нетерпимости в этой стране в отношении этнических и религиозных меньшинств вызывает серьезную озабоченность. То, что Франция, где проживает большое количество различных этнических и религиозных меньшинств, не признает прав национальных меньшинств, отказывается присоединиться к Рамочной конвенции СЕ о национальных меньшинствах, вызывает у нас обеспокоенность. Призываем Францию прекратить политику дискриминации в отношении национальных и религиозных меньшинств на своей территории, немедленно присоединиться к Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и, как постоянный член Совета Безопасности ООН, выполнять свои обязательства, поддерживать обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома», — говорится в заявлении.