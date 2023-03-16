Британское правительство окажет финансовую помощь Молдове и Грузии в целях противодействия вмешательству России в дела обеих стран.

Как говорится в сообщении МИД королевства, глава ведомства Джеймс Клеверли официально объявит об этом в ходе визитов в Кишинев и Тбилиси, запланированных на 16 и 17 марта.

Молдова получит £10 млн (больше $12 млн) на реформу госуправления и экономические преобразования, в том числе в сфере энергетики. По версии МИД Великобритании, это должно помочь стране противостоять «злонамеренному влиянию» России. £500 тыс. ($600 тыс.) Лондон передаст Грузии на обеспечение «свободных и справедливых выборов» президента в 2024 году.

«Соединенное Королевство не будет пассивно наблюдать, как Москва грубо подрывает основы демократии в этих странах, их суверенитет и территориальную целостность, — сказал Клеверли в преддверии визита. — Мы должны укреплять их способность сопротивляться гибридным угрозам, отстаивать право их народов на демократический выбор и защищать их от угрозы на границах». В МИД напомнили, что Великобритания ранее выделила £12 млн ($14,5 млн) на борьбу с коррупцией в Молдове.

Еще £10 млн ($12 млн) направлены по линии ООН на оказание помощи украинских беженцам в республике.