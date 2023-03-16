Министерство финансов США утверждает, что власти Турции собираются принимать меры по пресечению обхода санкций, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства по итогам двусторонних консультаций.

В нем отмечается, что заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, и замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу 13 марта провели встречу в Вашингтоне. Нельсон «дал высокую оценку недавно предпринятым» турецкой стороной «усилиям по укреплению режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, а также приверженности принятию мер с целью пресечения обхода санкций».

Американский Минфин не стал указывать, о каких именно рестрикциях идет речь.

Также в тексте отмечается, что Нельсон и Тузджу заявили, что «защита международной финансовой системы от злоупотреблений» является общей целью.