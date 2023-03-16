Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «после вывода войск Турции из Сирии».

Об этом Асад сообщил в интервью РИА Новости.

«Что касается встречи с Эрдоганом, это связано с достижением этапа, когда Турция будет готова в ясной форме и без какой-либо неопределенности к полному выводу войск с территории Сирии, прекращению поддержки терроризма и возвращению ситуации к той, какой она была до начала войны в Сирии», — сказал он, назвав это единственным вариантом, при котором могут состояться переговоры с Эрдоганом.

По мнению президента Сирии, Анкара сыграла негативную роль в войне на территории его страны, «так как поддерживала организации, которые Дамаск считает террористическими, и ввела свои войска на сирийскую территорию».

«Для нас Турция является государством-оккупантом», — добавил Асад.