На странице издания «Немецкая Волна» (Deutsche Welle) вышла статья, в которой рассказывается о планах Азербайджана по экспорту в Европу не только природного газа, но и «зеленой» энергии. Об этом на встрече с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе недавнего визита в эту страну сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Издание публикует слова главы Азербайджанского государства, сказанные им во время встречи с руководителем правительства ФРГ. «Азербайджан является надежным партнером для Европы», — цитирует издание Ильхама Алиева, отмечая при этом, что Баку предлагает себя в качестве поставщика газа и возобновляемых источников энергии в Германию и Европу.

Согласно заявлению Ильхама Алиева, объем газа, поставляемого в Европу, увеличится до 20 млрд кубометров к 2027 году по сравнению с 12 млрд в этом году. Кроме того, Азербайджан обладает весьма большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт, приводит издание слова Ильхама Алиева. Сообщается, что лидер Азербайджана выразил уверенность в том, что его страна станет поставлять в Европу не только природный газ, но и «зеленую» энергию.

Олаф Шольц в свою очередь высказался за более активное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере. «Страна имеет потенциал, чтобы внести важный вклад в диверсификацию энергоснабжения Германии и Европы», — сказал канцлер, отметив, наряду с запасами нефти и газа, возобновляемые источники энергии, пишет «Немецкая Волна».

В статье также отмечается, что Ильхам Алиев на встрече отметил, что после начала войны в Украине по меньшей мере десять европейских стран выразили заинтересованность в поставках газа из Азербайджана. До сих пор основными покупателями были Турция, Грузия, Италия и Греция. Предполагается, что вскоре газ будет поставляться также в Румынию, Албанию и Венгрию. «Конечно, должны быть подписаны долгосрочные контракты», — цитирует издание Ильхама Алиева.