Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона. Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Переговоры состоялись 15 марта.
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона. Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Переговоры состоялись 15 марта.
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