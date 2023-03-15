Россия собирается найти и поднять со дна Черного моря обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, сбитого вчера российскими истребителями в международном пространстве.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», – цитирует секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева агентство «Интерфакс».

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что обломки беспилотника, возможно, уже никогда не удастся извлечь на поверхность, поскольку они затонули в очень глубоком месте.

При этом, как сообщила корреспондент телеканала «Си-эн-эн» Наташа Бертран, американские военные удаленно уничтожили «чувствительное программное обеспечение» дрона, чтобы предотвратить сбор секретной информации Россией.