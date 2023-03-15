Запрет корсиканского языка на острове Корсика является еще одним наглядным примером агрессивного поведения Франции.

Об этом сказал руководитель Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана» Аяз Мирзоев во время выступления на панельном заседании «Корсиканский вопрос и нарушение основных прав человека», проведенном в рамках международной конференции на тему «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы».

«Сейчас мы наблюдаем, как под руководством президента Франции Эммануэля Макрона демонстрируется агрессивное поведение по отношению к историческим колониям страны и их гражданам. Еще один наглядный пример агрессивного поведения Франции — запрет корсиканского языка на острове Корсика. Это решение вызвало оправданные протесты не только среди корсиканцев, но и среди уважающей международное право европейской общественности, ООН также высказала свое мнение. Это решение, скорее всего, вызовет недовольство в стране и обнажит агрессивную и колонизаторскую сущность макроновской Франции», — приводит «Тренд» его слова.