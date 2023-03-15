Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщит на встрече с ним в Анкаре, которая пройдет в пятницу, об одобрении финской заявки на членство в НАТО.

«Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и выполнить это обещание напрямую на уровне президентов. Турецкая сторона надеялась, что я буду там, чтобы подтвердить их намерения, когда они объявят об этом решении. Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление», — написал Ниинистё в среду в Twitter.

В среду турецкий лидер заявил журналистам, что визит президента Финляндии в Анкару ожидается в пятницу.