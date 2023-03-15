Азербайджан демонстрирует миру высокий образец мультикультурализма.

Об этом сказал в средупрезидент Европейского тюркско-мусульманского союза, генеральный директор Азиатского центра стратегических исследований Муса Сардар Челеби.

«В Азербайджане всегда с уважением относятся к представителям других религий и их святыням», — сказал Челеби, которого цитирует «Тренд».

Говоря об оккупации азербайджанских земель, он сказал, что в Карабахе азербайджанцы были убиты армянами, изгнаны со своих земель, были осквернены мечети.

«После освобождения исконных азербайджанских земель от оккупации стали очевидны факты того, что совершали армяне на этих землях», — сказал Челеби.