«Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану, и Армении». Об этом заявил директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран.

Эксперт отметил, что Пашинян должен реализовать договоренности, достигнутые в конце Второй Карабахской войны:

«Должен быть открыт Зангезурский коридор, положен конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, прекращена установка мин. Наряду с этим должна быть демаркирована граница».

«Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении. Я уверен, что Пашинян осознает этот факт. Но, к сожалению, в его стране и за ее пределами много сил, которые не хотят мира. Тем не менее, заинтересованность Белого дома и Госдепартамента в установлении мира в регионе является положительном фактором», — отметил Майкл Доран, которого цитирует «Репорт».