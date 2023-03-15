Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, сказал, что американские летательные аппараты будут летать там, где позволяет международное право.

«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — сказал министр обороны в среду на очередном онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.

Он заявил, что «действия российских пилотов в международном воздушном пространстве были рискованными и небезопасными».