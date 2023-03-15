Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятной поддержке страной членства Финляндии в Североатлантическом альянсе, заявил, что Анкара намерена «выполнить свое обещание».

Об этом сообщает Reuters.

По словам турецкого главы главы государства, Анкара будет следовать существующей процедуре по ситуации со вступление Финляндии в НАТО.

Как уточняет агентство, парламент Турции, скорее всего, ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до закрытия законодательного органа в середине апреля.

«Мы будем идти согласно процессу. Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим данное слово», — объяснил Эрдоган.

По словам президента Турции, в пятницу, 17 марта, планируется встреча с президентом Финляндии.