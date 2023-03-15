Антиазербайджанская кампания, проводимая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, нарушающим обещания и обязательства, данные им на различных международных площадках, в том числе его риторика, подрывающая переговоры по мирному соглашению и усилия международных посредников, не сулит ничего хорошего в будущем для Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает АПА.

Он отметил, что отрицание премьер-министром Армении факта насильственного выселения азербайджанцев со своих земель на территории Армении свидетельствует о его намерении оправдать систематическую и целенаправленную политику этнических чисток, проводившуюся Арменией на протяжении десятилетий.

«Убийство мирных азербайджанцев, проживавших на территории Армении, совершение против них кровавых расправ, насильственное выселение людей путем запугивания — исторический факт. Несмотря на провокационные заявления армянской стороны, для того чтобы иметь полное представление о масштабах насилия и депортации азербайджанского населения на территории нынешней Армении, премьер-министру достаточно ознакомиться с тем, какие изменения произошли в соотношении азербайджанского и армянского населения в регионе».

Попытка очередного вмешательства премьер-министра Армении в вопрос диалога с армянскими жителями, озвучивание им полных провокаций заявлений против признанного на международном уровне суверенитета над Карабахским регионом и территориальной целостности Азербайджана, использование выражений как «народ и правительство Карабаха» является неприемлемым.

Игнорирование Арменией нашей позиции о том, что обсуждения по реинтеграции жителей армянского происхождения является внутренним делом Азербайджана и что иностранные государства не имеют в этом никакой роли, свидетельствует о том, что она не отказывается от агрессорской политики, начатой против нашей страны в начале 90-х годов под завесой принципа «самоопределения народов». Премьер — министр Армении должен понимать, что права жителей Карабахского региона армянского происхождения никогда не могут быть выше прав азербайджанского населения региона, и Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход в отношении различных этнических народов, проживающих на его территории», — отметил Айхан Гаджизаде.