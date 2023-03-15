В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2023 год, группа военнослужащих Министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В соответствии с программой визита делегации был организован брифинг по вопросам организации деятельности войсковой службы и органов военной полиции, безопасности и другим вопросам.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.