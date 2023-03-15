В новостройках ЖСК взимают плату с граждан за коммунальные счетчики. Сумма платежа колеблется в пределах 300-400 манатов за счетчик.

Об этом сообщил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, передает АПА.

По его словам, требование об оплате за газовые счетчики является нарушением прав потребителей:

«Согласно договору между ЖСК и гражданином, все коммунальные услуги должны выполняться самим ЖСК. Уже со следующего месяца на счетчиках, предоставляемых нами ЖСК, будем ставить штамп «счетчик бесплатный». Раньше граждане сталкивались с серьезными проблемами. Карты от счетчиков хранили у себя ЖСК. Сейчас это недопустимо. Мы предлагаем абонентам счетчики без каких-либо препятствий на основании заявлений граждан в домах, которые обеспечены газом».

Руслан Алиев также добавил, что отключение газа любого абонента без разрешения и участия предприятия-поставщика является нарушением требований законодательства.