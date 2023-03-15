В результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции погибли пять человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Как сообщил в эфире телеканала NTV губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан, в его провинции погибли четыре местных жителя.

В регионе идут сильные дожди, улицы городов залиты грязевыми потоками. Власти просят людей покинуть места затопления и не оставаться в домах и других постройках. Ранее в Шанлыурфе затопило палаты интенсивной терапии детского отделения больницы. Подтопления также регистрируются в районах расположения палаточных и контейнерных городков, развернутых после землетрясений во многих районах на юго-востоке страны. В школах отменены занятия, части госслужащих предоставили оплачиваемый выходной.

По словам Айхана, власти контролируют ситуацию. В регионе работают спасатели, людей, которые не могут самостоятельно покинуть места разлива грязевых потоков, эвакуируют вертолетами. «Идет напряженная работа. Осадки сейчас составляют почти 200 кг на кв. м. Есть серьезный ущерб, нанесенный транспортным средствам. В нашей провинции такое бедствие впервые», — сказал губернатор. Он также сообщил об эвакуации местной больницы, откуда вывезли около 200 пациентов.

В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в соседней провинции Адыяман, в уезде Тут, в результате схода грязевого потока погиб полуторагодовалый ребенок. Грязевой поток, вызванный обильными ливнями, затопил контейнерный дом, в котором находились люди.





