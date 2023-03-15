Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения зданий и территории воинской части в селе Бердкунк Гегаркуникской области.

Крупная недвижимость общей площадью свыше 20 тыс. кв. м в 2012 г. была отчуждена в пользу гражданина России Г.В. на правах безвозмездного пользования. Стоимость сделки составила более $250 тыс, передает Sputnik Армения.

Для легализации сделки в нормативные акты были внесены изменения статуса недвижимости. К процессу имеют отношение бывший глава аппарата министерства обороны, экс-глава общины Бердкунк и другие должностные лица.

Для реализации сделки в кадастровых документах пометка «военного назначения» была изменения на «особое назначение». Однако и «особое назначение» препятствовало дальнейшей приватизации. Для этого в 2013 г. решением совета старейшин общины Бердкунк статус земельного участка вновь был изменен.

Орган местного управления превратил здание воинской части в зону отдыха. В декабре 2022 года земельный участок и строения окончательно перешли в собственность Г.В.

В конце прошлого года тот продал его гражданину Кипра за 158 млн драмов ($405 тыс. долларов), несмотря на то, что армянское законодательство и Конституция запрещают иностранным гражданам обладать правом на собственность в отношении земельного участка, исключение составляют лишь иностранцы с особым статусом.

По факту возбуждено уголовное производство, оно передано в Антикоррупционный комитет.