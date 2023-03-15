15 марта 2023 года в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем директора Европейского командования США по вопросам партнерства, безопасности и политическим возможностям бригадным генералом Эдвардом Воганом.

Информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Поприветствовав гостя, министр Кямаледдин Гейдаров выразил удовлетворение нынешним уровнем связей между соответствующими структурами обеих стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Подчеркнув наличие хороших возможностей для расширения межведомственных связей, в том числе сотрудничества в области гражданской обороны, министр рассказал о важности взаимных визитов, учений. В этой связи, поблагодарив Агентство обороны США по снижению угрозы за предоставление оборудования войскам гражданской обороны МЧС и проведение учений, министр подчеркнул важность проведения обсуждений с целью определения перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества между двумя структурами по приоритетным направлениям.

Касаясь вопросов ядерной безопасности, министр К.Гейдаров рассказал о большой ядерной опасности, которую представляет для всего региона действующая в Армении Мецаморская атомная электростанция, работающая по старой технологии и имеющая серьезные технические проблемы.

Также министр подробно проинформировал о деятельности спасательных сил оперативного реагирования МЧС, направленных в Турцию по поручению президента Азербайджана с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций, поделился полученным опытом.

Поблагодарив за искреннюю встречу, бригадный генерал Эдвард Воган подчеркнул взаимовыгодность развития отношений по борьбе с чрезвычайными ситуациями между соответствующими структурами двух стран. В этом контексте гость поделился своими мыслями о перспективах расширения сотрудничества между Агентством обороны США по снижению угрозы и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Гость поблагодарил министра Кямаледдина Гейдарова за обмен опытом, полученным Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в связи с ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции. Кроме того, Э.Воган отметил заинтересованность в расширении сотрудничества между соответствующими структурами по борьбе с разливами нефти на море.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.