В апельсинах и перцах, завезенных из Ирана в Азербайджан, обнаружены вредные организмы, сообщает Агентство безопасности пищевых продуктов Азербайджана.

В результате исследования, проведенного на основе обращения импортеров, в партии импортированных из Ирана перцев, принадлежащих компании ООО Ballı Store N весом 7 372 кг обнаружен вирус коричневой морщинистости, а в партии перцев весом 8 650 кг компании ООО Frut-ZV и партии весом 21 100 кг компании ООО Narnumru обнаружен вирус тристеца цитрусовых.

В соответствии с законодательством по фактам приняты решения об отказе в выдаче сертификата безопасности пищевой продукции и об изъятии или уничтожении опасной продукции.

Согласно принятым решениям, уничтожение произведено на полигоне Кызылдаш Гарадагского района.