В Армении — очередное политическое шоу. Здесь с почётом и подобострастием принимают Андерса Фога Расмуссена — бывшего генсека НАТО. Отставной политик, прибыв в Ереван, проводит переговоры с местными официальными лицами, прежде всего, с «главным соросенком», секретарём Совбеза Армении Арменом Григоряном. А еще льёт бальзам на душу и на уши армянской аудитории, озвучивая ровно то, что здесь более всего хотели бы услышать: и «я нахожусь в Армении по приглашению правительства страны, чтобы помочь правительству укрепить связи правительства с Западом и ЕС», и «здесь и сейчас важно, чтобы мы повышали осведомленность о риске гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», и «я посетил южную часть Армении, чтобы своими глазами увидеть последствия агрессии Азербайджана против Армении«, и т.д. и т.п. Словом, отрабатывал приглашение. В Армении, разумеется, млеют от восторга и уже подсчитывают, как скоро все то, что наговорил Расмуссен, удастся реализовать на практике.

Понятно, что для Армении, которая входит в ОДКБ и ЕАЭС, такая «красная дорожка» перед бывшим генсеком НАТО — это открытое предательство своего «гранд-патрона» в лице России. Которой Армения действительно очень многим обязана. Россия и сегодня, несмотря на украинскую войну, охраняет армянские границы, обеспечивает ее нефтью и газом по внутренним ценам, держит в Карабахе своих миротворцев, которые старательно прикрывают сепаратистов… Самое же комичное, что, устраивая политические обнимашки с Западом и отпуская шпильки в адрес ОДКБ, Пашинян после каждого обмена ударами на границе, когда Армения получает «ответку» за свои провокации, все равно звонит Путину, умоляя «вмешаться и помочь». И вот как эта дипломатия телефонных истерик сочетается с приглашением в Ереван Расмуссена, «евромиссией» на границе и тому подобными «играми в диверсификацию»?

Еще больше вопросов к деятельности самого Расмуссена. Потому как в его заявлениях и действиях имеет место вовсе не серьёзная политика, а дешевое шоу с очень большим процентом политической коррупции. И для того, чтобы это понять, нужно учесть некоторые неафишируемые реалии. Чем заняться отставному политику, когда солидные высоты вроде как покорены, каденция закончена — этот вопрос разные политики решают по-разному. Одни решают, что с них достаточно взлётов и падений, и предпочитают поливать цветы в тихом загородном доме. Другие выступают с лекциями, пишут мемуары и ждут своего часа. Третьи…

А третьим очень хочется видеть себя на первых полосах, ходить по красным дорожкам под блицы фотовспышек…А еще конвертировать свой прежний политический вес в живые деньги. Именно так и ведёт себя господин Расмуссен, который, создав после отставки с поста генсека НАТО собственную консалтинговую фирму, нанимается в качестве платного пиарщика разным правительствам. Вначале это были вполне серьёзные и уважаемые партнеры. А сегодня приходится довольствоваться обслуживанием интересов Еревана. Армянское лобби на мировой политической авансцене часто скупает, пардон, лежалый и уценённый «товар». Что мы и имеем сомнительное удовольствие наблюдать во время визита господина Расмуссена в Ереван вполне в стиле «коньячной дипломатии» — с организацией торжественных встреч, с выплатами крупных сумм денег и прочими приятными бонусами. И господин Расмуссен, похоже, не очень задумывается при этом, что, столь рьяно обеспечивая пиар для Пашиняна и его команды, он попросту предаёт авторитет и НАТО, которым когда-то руководил, и союзников своей родной страны по этому альянсу. А уж о таких вещах, как порядочность, солидность и разборчивость, даже говорить не приходится.

Но какими окажутся результаты этого политического флирта? На самом ли деле вслед за визитом экс-генсека НАТО в Армении появится инфраструктура Североатлантического альянса? Вопрос как бы не из серии «можно ли поймать акулу в озере Гейча». Но для того, чтобы серьезно говорить о натовском присутствии, Армении надо сначала не на словах, а на деле распрощаться с ОДКБ. А господину Расмуссену — вспомнить, что говорили во время встреч с ереванскими представителями даже армянские лоббисты уровня Нэнси Пелоси: решение принимать самой Армении. В переводе: перед тем, как выпрашивать дивиденды у Запада, надо бы распрощаться с покровительством Москвы. А пока на это у Еревана не хватает не будем уточнять чего именно…Можно, конечно, добиться того, чтобы Расмуссен, как говорящая кукла, озвучивал ровно то, что хотят услышать в Ереване. Но вряд ли за таким проплаченным пиаром действительно стоят серьёзные решения с масштабными последствиями.

А вот от московского начальства за такой «флирт на стороне» точно прилетит.

Нурани, обозреватель