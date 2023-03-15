Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является обычным в мировой практике военно-технического сотрудничества, пишет газета Aydınlık со ссылкой на собственные осведомленные источники.

«Турция закупила у России первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, но второй этап, от которого она получит реальные привилегии, еще не начался. Однако контракт, подписанный в 2017 году, был рассчитан не на одну партию, а на две. Согласно контракту, первая партия должна была стать прямой закупкой, а вторая — отвечать таким требованиям, как обмен технологиями, совместное производство и интеграция программного обеспечения», — пишет газета.

В статье говорится, что «Россия не только подписала соглашение об обмене знаниями, но и дала ряд позитивных месседжей в этом контексте». «В то время как мы были так близки к получению этого важнейшего ноу-хау, в Анкаре возникла пауза. Стало известно, что из-за статьи в контракте вопрос о переходе ко второй фазе был отложен, а необходимое одобрение ожидало на столе Хулуси Акара, министра национальной обороны. Статья, против которой возражает Анкара, — это запрет на продажу в третьи страны, что является абзацем соглашений по оборонной промышленности почти во всем мире», — пишет газета.