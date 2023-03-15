Официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй заявил, что правительство Китая будет создавать благоприятные возможности для компаний Российской Федерации и других стран, даже несмотря на сложную международную ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай будет развиваться, следуя по пути открытости. В ходе этого процесса мы будем на взаимовыгодной основе создавать новые благоприятные возможности для развития всех стран», — заявил Фу Линхуэй.

Таким образом он ответил на вопрос о том, способны ли власти КНР при крайне нестабильной международной конъюнктуре обеспечить оптимальные условия на своем рынке для иностранных предприятий, включая российские.

Он отметил, что у рынка Китая существует огромный потенциал, а также напомнил, что стране предстоит осуществить структурные изменения в сфере предложения, чтобы повысить качество экономического развития.