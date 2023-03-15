В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности (СГБ), были установлены основательные подозрения в том, что иностранный гражданин Гаеди Мохаммад Наджаф оглу (1994 года рождения) совершал преступные шпионские действия на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в СГБ Азербайджана.

Гаеди Мохаммад Наджаф оглу получил от иностранной спецслужбы приказ организовать сбор и распространение информации, составляющей государственную тайну и предназначенной для использования в ущерб безопасности Азербайджана, в том числе получение личных сведений о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана. Стало известно, что он устанавливал с ними личные отношения и вовлекал их в негласное сотрудничество с органом специальной службы иностранного государства.

Гаеди Мохаммад Наджаф оглу привлечен к уголовной ответственности по статье УК 276 (шпионаж).

Расследование продолжается.