Исламофобия используется как термин. С сожалением должен сказать, что это проявление расизма.

Об этом сказал верховный представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в видеообращении, направленном участникам проходящей в Баку Международной конференции на тему «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы».

«В рамках борьбы с исламофобией Генеральная Ассамблея ООН объявила 15 марта Международным днем ​​борьбы с исламофобией. Исламофобия используется как термин. С сожалением должен отметить, что это проявление расизма. В мире ислам рассматривается как мирная религия. Эти концепции, как и религия монотеизма, должны быть защищены. Распространение исламофобии в западном мире, в разных странах мира – это не ненависть к мусульманам, это фобия и страх.