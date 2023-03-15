Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ), Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Форум межрелигиозного диалога G20 проводят международную конференцию «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы», посвященную Международному дню борьбы с исламофобией.

В конференции принимают участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 31 страны, которые обсудят различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

Основная цель конференции — создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением на международном и национальном уровнях.