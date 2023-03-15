В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

В заявлении пресс-службы говорится, что встречи, проведенные в Белом доме и Министерстве иностранных дел, включали «двусторонние политические и экономические отношения, землетрясения в Турции, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетическую безопасность, борьбу с терроризмом, членство процессы Швеции и Финляндии в НАТО, война России против Украины, Южный Кавказ и переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

«Во время встреч была выражена поддержка США и международного сообщества во время землетрясения и проявленная ими солидарность. Отмечено, что Турция продолжает свои усилия по скорейшему восстановлению и реконструкции зоны землетрясения».

В ходе переговоров подчеркнуто стратегическое измерение турецко-американских отношений и отмечено, что важность продолжения сотрудничества двух союзных стран по глобальным и региональным вопросам на основе взаимного уважения и заинтересованности.

В документе отмечается, что Турция в принципе поддерживает политику открытых дверей НАТО и выполнение обязательств Швеции и Финляндии в рамках Трехстороннего соглашения ускорит процесс.

Стороны выразили мнение о том, что продолжение российско-украинской войны усугубляет региональную и глобальную нестабильность. Калын подчеркнул, что Турция продолжит свои дипломатические усилия по урегулированию конфликта мирным путем.