США сами сбили беспилотник Reaper над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

Чиновник рассказал, что беспилотник Reaper и два российских самолета Су-27 Flanker летали над международными водами над Черным морем, когда один из российских самолетов намеренно пролетел перед беспилотным дроном и слил топливо перед ним.

По словам чиновника, один из самолетов повредил пропеллер Reaper, который установлен в задней части беспилотника. Повреждение гребного винта вынудило США сбить Reaper в нейтральных водах Черного моря.