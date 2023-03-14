21:32 «Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.

“Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9”, — сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. “Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов”, добавил Хекер.

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21:11 Российский боевой самолет Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9.

В результате дрон упал в международные воды. Об этом говорится в заявлении Европейского командования ВС США.

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США. Он может брать на борт до 1700 кг боевой нагрузки, включая высокоточные ракеты AGM-114, бомбы с лазерной наводкой GBU-12 Paveway II, ракеты воздух-воздух AIM-9X и другие виды оружия. MQ-9 Reaper способен обнаружить врага на земле сквозь облака и может автономно летать до 27 часов.