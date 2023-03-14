Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли распространил заявление.

В заявлении говорится:

«Премьер-министр Армении Пашинян на своей сегодняшней пресс-конференции, говоря о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, проявил неконструктивную позицию, противоречащую основным правам человека.

Особое сожаление вызывает попытка премьер-министра опровергнуть факт изгнания азербайджанцев из Армении. Премьер-министру хорошо известно, что в 1988 году правительство Армении изгнало сотни тысяч азербайджанцев на почве этнической дискриминации, применяя физическое насилие и лишая их образования, медицинского и социального обслуживания. Тот факт, что подавляющее большинство этих людей бежало в течение очень короткого промежутка времени (24 ноября – 5 декабря 1988 г.), свидетельствует о степени систематической организации этого преступления.

Изгнание азербайджанцев из Армении является преступлением против человечества. Мы хотели бы подчеркнуть Премьер-министру, что отрицание преступления против человечества является продолжением этого преступления.

Более того, тот факт, что премьер-министр рассматривает наше право на возвращение исключительно в контексте территории, говорит о многом. По словам главы правительства Армении, под компактным проживанием этноса понимается только территория. Такое мышление объясняет, почему Армения превратилась в моноэтническую территорию. Это также объясняет территориальные претензии Армении и оккупационную политику в отношении Азербайджана.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что возвращение в наши дома в соответствии с международными механизмами гарантий и верификаций является нашим неотъемлемым и фундаментальным правом. Наше право на возвращение не является темой для обсуждения. Как Община, мы хотели бы реализовать свое право на мирное возвращение через диалог. Мы еще раз призываем премьер-министра уважать верховенство прав человека и прекратить препятствовать нашему возвращению».