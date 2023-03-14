Предпринимаются очень важные шаги в направлении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в прошлом году между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова приводит «Азертадж».

«Быстрая и своевременная реализация Меморандума еще раз показывает, что Азербайджан является надежным партнером для Европы», — подчеркнул глава государства.