Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о запрете на въезд в республику за неуважение к властям.

«Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна — что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он церэушная подстилка без чести и совести, как все церэушные подстилки», — написала она в Telegram-канале.

Симоньян отметила, что именно за эти слова ей закрыли въезд в Армению. При этом она напомнила, что рассказывала об этом еще летом прошлого года, хотя многие в это не верили. Журналистка признала, что эта проблема ее мало беспокоит, так как она не планировала посещать эту страну.

«Я и так в Армению не собиралась и была-то там всего два раза в жизни: в 25 лет в командировке с Начальником, в 35 — с Тиграном по приглашению друга Тиграна познакомиться со страной и с родственниками Тиграна», — уточнила Симоньян.

Ранее сегодня Пашинян во время пресс-конференции признал долго скрываемый Ереваном факт наличия запрета на въезд в страну для российских армян — Маргариты Симоньян и основателя холдинга «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова. По его словам, «уважение нужно проявлять в том числе в отношении избранных народом властей».

Власти Армении прежде уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости по поводу Симоньян сообщил, что эту информацию «передать невозможно, так как она содержит данные личного характера». Журналистка, в свою очередь, призвала армянские власти «не юлить» и ответить прямо.