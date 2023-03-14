Президент России Владимир Путин рассчитывает, что страна не испытает последствий санкций в будущем, хотя признал, что такая опасность существует, сообщает ТАСС.

«Да, надо признать, что эти наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем», — сказал глава государства, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода во вторник. Он пояснил, что такая опасность существует из-за того, что «на предприятиях длительного цикла требуются современное оборудование, современные разработки».

«Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально», — подчеркнул Путин.