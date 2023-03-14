Президент США Джо Байден подпишет указ, предусматривающий более тщательную проверку личной информации покупателя оружия и ужесточение контроля за его хранением, сообщает агентство Associated Press.

Документ предусматривает более тщательную проверку личной информации покупателя оружия и ужесточение контроля за его хранением.

По информации, после подписания указа Байден выступит в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния.

Отметим, в начале года 72-летний Ху Кан Тран открыл стрельбу в танцевальной студии и убил 11 человек.

Исследовательская организация Gun Violence Archive в марте сообщила, что за первые два месяца 2023 года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс. человек, пострадали 964 ребенка. Также по данным Gun Violence Archive, в 2022 году инциденты со стрельбой унесли жизни более 43,6 тыс. человек.