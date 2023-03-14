15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем до 13-17° тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренны й восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 10-15° тепла.