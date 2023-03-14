Война в Украине еще не закончена и неясно, чем она закончится, поскольку, как утверждают независимые аналитики, российская армия смогла наладить производство снарядов и закупку их у Ирана. Причем нужно также отметить и неоднозначную позицию западных стран. Однозначно можно сказать на сегодня лишь одно – единого цели победить и уничтожить Россию у западных стран нет.

Такая позиция наблюдается только у восточноевропейских стран, а именно у прибалтийских, а также у Польши. Франция, Германия, США и Великобритания не разделяют такую позицию. О том, какая позиция сейчас формируется на Западе по поводу постконфликтного периода, рассказал в интервью Minval.az известный немецкий независимый журналист, писатель, аналитик Томас Фассбендер.

— Конфликт в Украине сильно изменил геополитическую картину в Европе. Как Европа видит исход войны? Готовы ли европейские столицы пойти на уступки России?

— С западной точки зрения, российское вторжение в Украину было пощечиной. Владимир Путин грубо нарушает правила международного порядка – уважение суверенитета соседней страны, запрет на агрессивные войны и т.д. Этот порядок сложился после европейского самоуничтожения в двух мировых войнах, и это в значительной степени результат западного авторитета в международно-правовом поле.

Российская война — это атака на Запад, его корыстные интересы в области международной стабильности. Это объясняет уровень политического и морального негодования по отношению к войне России, а также объясняет, почему незападные страны занимают гораздо более прагматичную позицию. В последующем, в ходе развития ситуации на украинском фронте, западные политики будут игнорировать любое предложение компромисса или украинской уступки.

— Сейчас Украина получила огромное количество оружия для контрнаступления. Каковы ожидания западных столиц от этого наступления?

— Конечно, западные столицы ожидают, или, по крайней мере, надеются на военный успех Украины. Что касается определения окончательной украинской «победы», то единого фронта нет. Некоторые нацелены на реституцию линии соприкосновения 23 февраля 2022 года. Другие выступают за полное отступление России с материковой территории Украины.

Существует группа, лоббирующая военное освобождение Украиной Крымского полуострова. Если конфликт перерастет в войну на истощение, что вполне может произойти, подобно тому, что имело место в 1915 году на европейском фронте, то кто проявит большую выносливость: Россия или западные сторонники Украины?

— Как антироссийские санкции повлияли на Европу? Г-н Борель говорит, что ЕС смог полностью восстановить свою энергетическую безопасность. Какую роль в этом сыграл Азербайджан?

— Что касается газа и энергетики, то в Европе дела обстоят лучше, чем ожидалось. Благодаря функционирующим рынкам стала возможной быстрая реструктуризация линий поставок. Еще одна причина – относительно мягкая зима. Газ и нефть из Азербайджана закачиваются в Европу, но пока не в больших объемах. Тем не менее, Южный газовый коридор, связывающий Европу с Каспийским морем, расширяется, как и геологоразведочные работы на Шах-Денизе и других газовых месторождениях Азербайджана.

Сюда также будет поступать газ из Центральной Азии через Азербайджан и Запад, что еще больше отделяет Европу от инфраструктуры, зависящей от России. Независимо от продолжительности войны, привлекательность России, как торгового и энергетического партнера, сильно пострадала, это увеличивает возможности бизнеса для всех стран региона Южного Кавказа и Центральной Азии.

Ниджат Гаджиев