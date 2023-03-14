Одной из основных причин предвзятости к Азербайджану является именно исламофобия.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции перед международной конференцией «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы», передает АПА.

«В Европейском парламенте готовится резолюция против Азербайджана. В целом, после нашей победы в Второй Карабахской войне мы стали свидетелями предвзятых позиций в отношении нашей страны. Причин такой предвзятости много, и одна из них — именно исламофобия», — добавил он.