В Баку обсуждают громкий криминальный инцидент — стреляли на улице Самеда Вургуна, рядом с бакинским цирком. Два человека получили ранения, убитых, к счастью, нет. Задержано трое подозреваемых, имена которых не разглашаются, у них изъят пистолет, использовавшийся «в деле». Расследование продолжается, общественность обещают проинформировать.

В тот же день некий юный провокатор решил «попугать» публику сообщением о заложенной в бакинском метро бомбе. Наше метро, напомним, уже взрывали, и к этому «сигналу» правоохранительные органы отнеслись самым серьёзным образом, быстро установив «телефонного террориста».

А неделю назад в Баку обсуждали куда более шокирующую криминальную сенсацию. Днём 4 марта в одном из гипермаркетов было совершено вооружённое нападение на инкассаторов. Руфат Гашимов, сотрудник министерства цифрового развития и транспорта, погиб, сотрудник банка Самир Шейдаев получил ранения. Вечером того же дня стреляли уже в центре Баку, на Площади Фонтанов — здесь пытался скрыться один из подозреваемых, который при аресте оказал полиции вооруженное сопротивление и был застрелен.

Расследование, конечно, идёт, и бежать впереди следственного «паровоза» —дело неблагодарное. Но еще после налета на инкассаторов в гипермаркете «Браво» нельзя было не обратить внимание на некоторые «странности». Нападений на инкассаторов в нашей стране не было с момента обретения независимости. Грабеж обменного пункта имел место, но инкассаторов не трогали. Автоматы, да и пистолеты, в Азербайджане не продаются «в любом военторге». И на дворе не девяностые с их разгулом вооружённой самодеятельности.

И, наконец, еще одно пугающее обстоятельство. Нападение на инкассаторов со стрельбой устроили в переполненном гипермаркете, в субботу, среди дня. Затем — попытка оказать вооруженное сопротивление полиции уже на Площади Фонтанов, где и поздно вечером предостаточно гуляющих. Теперь — стрельба на оживлённой улице около Бакинского цирка. Это просто совпадение? Или же цепь как бы криминальных инцидентов призвана раскачать ситуацию в стране, и преступники намеренно (или по чьей-то подсказке) ведут себя так, чтобы создать максимальный риск попадания под пули случайных людей?

И этих странностей и случайностей слишком много, чтобы пренебрежительно именовать их конспирологией и рисованием черта на стене. Особенно на нынешнем фоне. Саммит Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с пандемией коноравируса, Глобальный форум, рост экспорта газа в Европу, отставка Варданяна — победа Азербайджана в 44-дневной войне запустила в регионе процесс политического переформатирования, политический вес и влияние нашей страны растёт, и нравится это, будем откровенны, далеко не всем. И это еще мягко сказано. И тем более вряд ли стоит напоминать, сколько раз ситуацию в нашей стране пытались раскачать извне, в особенности на «критических точках», будь то карабахская стратегия или осуществление газовых мегапроектов. А громкие и резонансные преступления тоже могут «взорвать» общественное мнение. Но где искать возможных внешних заказчиков? В Европе? Вряд ли. Там более всего заинтересованы в стабильности по крайней мере поставок газа из нашей страны. США? Тоже маловероятно. Война в Украине, разгорающееся противостояние с Китаем, риск «ядерного прорыва» Ирана отнимают слишком много сил и внимания. Не то чтобы США не до Азербайджана, но устраивать против нашей страны столь рискованные игры явно не с руки. И самое главное, персоны с криминальным «душком» в Азербайджане не ходили в любимчиках и фаворитах у США и Европы.

Иное дело — Россия и Иран. Муллократический режим, как уже неоднократно отмечалось, практически откровенно крышует наркобизнес. А уж кого рекрутируют в подпольные вооружённые группировки, создаваемые Тегераном, тоже известно. Это не только религиозные фанатики, но и самая обычная шпана.

Россия в Азербайджане по крайней мере пока не создавала боевых дружин вроде «титушек». Но в девяностые годы на ее стороне очень часто оказывались криминальные авторитеты. Достаточно вспомнить чеченца Руслана Лабазанова, из которого пытались вылепить лидера «пророссийских сил», или таджикского «авторитета» бобо Сангака. Наконец, если на армянском поле фаворитом Кремля оказался олигарх с криминальным душком Рубен Варданян, это тоже говорит о многом.

А это значит, что реакция на нынешние криминальные инциденты должна последовать не только в следственно-оперативной сфере.

Н.Шейхзаде