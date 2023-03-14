Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится.

Об этом он сказал при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение, передает ТАСС.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также отметил, что 11 марта исполнилось три года с момента, когда ВОЗ впервые заявила о вспышке COVID-19 как пандемии. По его словам, сейчас мир находится «в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии».

В числе ее «уроков», которые следует усвоить, Гебрейесус назвал большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества.