Президент США Джо Байден расколол верхушку Евросоюза ужесточением своей политики в отношении Китая и оказывает серьезное давление на Брюссель. Об этом пишет Politico.

Часть топ-политиков ЕС во главе с президентом Шарлем Мишелем, в частности, Берлин, Будапешт и Афины настаивают на менее конфронтационном подходе к Китаю, чем у администрации Байдена.

При этом у них есть опасения, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяет политику Байдена, при этом именно ЕК является ключевым органом в вопросе торговой политики.