Министр экономики Сербии Раде Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением.

«Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики я не могу принять то, как много давления оказывается на президента Вучича, а мы молчим.

Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю. Поэтому прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», — отметил сербский чиновник.