По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова офицерами и государственными служащими Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу в плановом порядке проведена деятельность по оказанию психологической поддержки личному составу в учебных воинских частях. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В целях адаптации новобранцев к условиям службы, охраны их психологического здоровья в рамках мероприятий с ними в групповом и индивидуальном порядке была осуществлена деятельность по оказанию психологической поддержки, проведены профилактические беседы по идеологической работе.

Также были проведены просветительские беседы, направленные на воспитание подрастающего поколения в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизма.

Кроме того, офицерам и психологам, участвующим в процессе обучения и воспитания новобранцев, были даны методические рекомендации в целях правильного применения методов и средств психологической работы, развития профессиональных навыков.

В заключение были даны ответы на интересующие личный состав вопросы.