В Баку пропала 17-летняя девушка.
Жительница Хатаинского района столицы Гасымова Фатима Ага гызы, 2006 года рождения, ушла из дома и не вернулась, уточняет «Репорт».
В 36-ом отделении полиции Хатаинского полицейского управления ведется следствие.
В Баку пропала 17-летняя девушка.
Жительница Хатаинского района столицы Гасымова Фатима Ага гызы, 2006 года рождения, ушла из дома и не вернулась, уточняет «Репорт».
В 36-ом отделении полиции Хатаинского полицейского управления ведется следствие.
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