В Баку пропала 17-летняя девушка.

Жительница Хатаинского района столицы Гасымова Фатима Ага гызы, 2006 года рождения, ушла из дома и не вернулась, уточняет «Репорт».

В 36-ом отделении полиции Хатаинского полицейского управления ведется следствие.