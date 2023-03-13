Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял экс-генсека НАТО , председателя-основателя международной политической консалтинговой организации «Расмуссен Глобал» Андерса Фог Расмуссена.

Согласно информации пресс-службы правительства Армении, Никол Пашинян и Андерс Фог Расмуссен вспомнили встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Собеседники обменялись мнениями по региональным событиям и вызовам безопасности. Были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе, подчеркнута важность постоянных усилий в этом направлении с обеих сторон.