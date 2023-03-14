Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что несколько его внутренних органов в скором времени откажут. Об этом он сообщил в беседе с газетой Le Figaro.

«Моё здоровье неуклонно ухудшается. Я приближаюсь к стадии, когда врачи ожидают, что нескольких моих органов откажут. Я провожу всё время в постели, потому что не могу встать. Это причиняет мне ужасную боль», — отметил он.

Саакашвили также подчеркнул, что помнит день, когда «был отравлен и почувствовал все симптомы». В этом он обвинил РФ и заявил, что до такого состояния его довели «агенты в Грузии».