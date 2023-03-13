Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли распространил заявление. В частности, в заявлении говорится:

«Мы приветствуем направленное приглашение правительства Азербайджана армянскому населению Карабахского региона Азербайджана для проведения встречи по продолжению контактов, касающихся реинтеграции, а также для обсуждения реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Путь к миру и безопасности в регионе лежит через диалог, примирение и реинтеграцию.

В том же ключе рассчитываем, что правительство Армении откликнется на нашу инициативу начать с нами переговоры о возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как община Западного Азербайджана, несколько дней назад мы тоже направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом к правительству Армении начать диалог с нами по обеспечению нашего права на безопасное и достойное возвращение в наши дома.

Ожидаем от руководства Армении ответа на наше письмо и внесения предложений по началу переговоров. Наша переговорная платформа базируется на основных правах человека, международном гуманитарном праве и реинтеграции.

Характерно, что инициатором начала диалога как по вопросам, касающихся проживающих в Азербайджане армян, так и азербайджанцев, изгнанных из Армении, являются соответственно Азербайджанское государство и община Западного Азербайджана. Мы надеемся, что армянская сторона откажется от своего подхода «этнической несовместимости» и и предпримет шаги, основанные на благородных ценностях этнического разнообразия, толерантности и мультикультурализма».