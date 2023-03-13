За окурок, брошенный на улице, предусмотрена административная ответственность.

Полицейские усилили контроль за соблюдением данного правила, сообщает Trend, .

Лицо, бросившее окурок не в мусорную урну, а на землю, будет оштрафован на сумму 50 манатов.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, этот вопрос предусмотрен законодательством.

«В Азербайджане, согласно закону «О табаке и табачных изделиях», выбрасывание окурков на улицу создает административную ответственность. Лицо, бросившее окурок на улице, будет оштрафован на 50 манатов. Этот вопрос отражен и в Кодексе об административных правонарушениях», — отметил он.