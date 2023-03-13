Довольно интересный, можно даже сказать, многозначительный шаг был предпринят на днях Арменией. Речь идет об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Что-то подобное можно было ожидать от официального Еревана, где не скрывают своей явной прозападной ориентации и параллельно отдаляются от своего сюзерена — России. Но даже несмотря на ожидания, мера была достаточно категоричной. Что означает данная категоричность Армении во взаимоотношениях с ОДКБ? На этот и другие вопросы в беседе с Minval ответил российский политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

— Первое впечатление таково, что Армения решила выйти из орбиты влияния Москвы. Так ли это, или идет непонятная для простого обывателя игра?

— Отказ Еревана от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ можно рассматривать в контексте отношений Армении, как с Россией, так и с ЕС. Стоит учитывать, что европейские политики уже указывали на членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности как на проблемный, с их точки зрения, фактор.

Например, в феврале 2023 года депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд отметила, что нельзя «игнорировать тот факт, что Армения сегодня является членом ОДКБ — оборонной организацией с Россией».

Не исключено, что отказ Еревана от квоты на должность замгенсека ОДКБ – следствие давления со стороны ЕС, который мог бы ожидать новых подтверждений от Еревана готовности дистанцироваться от этой организации. Или, возможно, жест, сделанный командой Никола Пашиняна по собственной инициативе, в ожидании каких-то ответных шагов от Евросоюза.

Впрочем, вряд ли это ответный жест Еревана, именно в связи с началом работы гражданской миссии ЕС в Армении. Все же, Брюссель сам был заинтересован в такой «демонстрации флага» в регионе, а Ереван явной практической пользы от развертывания этой миссии пока не получил.

Но с еще большей вероятностью данный жест Еревана может быть фоном для непубличного политического торга с Россией, частью тактики по укреплению собственных переговорных позиций по принципу «нелояльность ценится больше, чем лояльность». Нельзя исключать, в рамках этих непубличных переговоров для Никола Пашиняна важны и некие гарантии со стороны Москвы по внутриполитическим вопросам.

Все же, чем ближе выборы в Совет старейшин Еревана (в столице Армении, напомним, проживает более трети населения страны), которые должны пройти в сентябре, тем больше может активизироваться оппозиция, в том числе в рамках уличных протестных кампаний не по муниципальным, а по общегосударственным проблемам.

— Сегодня Армения пытается сменить внешнеполитический ориентир с Севера на Запад. Одно из свидетельств – наличие гражданской миссии ЕС в соседней стране. Чем такое шарахание из одного угла в другой может обернуться для самой Армении?

— Пока это грозит Еревану скорее тактическими рисками, например, могут оказаться под угрозой новые поставки вооружений или какие-то экономические проекты с Россией, Москва может усилить поддержку внутриполитических оппонентов Никола Пашиняна. Больше рисков для Армении появится в том случае, если отдаление от Москвы не будет компенсировано симметричными встречными шагами со стороны Евросоюза, или, возможно, США. А неготовность западных держав идти на такие шаги весьма вероятна, пока эти игроки предпринимают больше именно символических жестов в отношении Еревана. В таком случае правительству Армении диалог с Баку и Анкарой придется вести с более слабых переговорных позиций. Вероятность вооруженной эскалации в регионе напрямую от этого фактора, конечно, не зависит. Но опять же, при сценарии, когда отношения с Россией у Никола Пашиняна будут максимально прохладными, а ЕС и США не предоставят Армении конкретных гарантий в сфере безопасности, ситуация для Еревана в случае дальнейшего обострения обстановки в регионе может оказаться еще более проблемной, чем сейчас.

— Какова вероятность того, что Армения окончательно разорвет отношения с ОДКБ и четко заявит о своем прозападном курсе?

— Для Еревана все-таки по многим вопросам объективно важно взаимодействие с Москвой – от закупок вооружений до экономических сюжетов, включая поставки в Армению российского газа. Конечно, экономические интересы не всегда становятся гарантией от существенного охлаждения отношений: для примера вспомним хотя бы взаимоотношения России и ЕС за последний год. Никол Пашинян весьма прагматичен и скорее будет ориентироваться именно на практические шаги со стороны западных игроков. При этом в сфере безопасности ЕС или США конкретных гарантий Еревану не дают, например, не заявляют, что тем, кто «тронет» Армению, грозят жесткие санкции. И пока нет признаков, что западные державы такие гарантии предоставят. Да и ситуации, при которой настолько серьезные политические инвестиции в сотрудничество с Арменией «окупились» бы для западных игроков, пока не наблюдается. То есть каковы бы не были желания Пашиняна, пока ЕС и США не готовы в принципиально больших масштабах вкладываться в отношения с Арменией, правительство этой страны будет балансировать между западными игроками и Россией, демонстрируя Москве готовность к нелояльным шагам, но, тем не менее, не разрывая с ней отношения окончательно.

Фарид Теймурханлы