В современном мире информационных технологий гибридная война ведется и на информационном поле тоже. Фейковые нарративы и тезисы в Сети превалируют и используются против объективности, и в этих условиях распознать истину очень сложно, несмотря на широкий спектр технологических возможностей.

Азербайджан — страна, чья правду пытается затмить армянская пропаганда и ложь. Это происходит на протяжении последних 30 лет. Война в Карабахе и реакция международного сообщества показали, что оказывается все всё знают, но почему-то молчат и закрывают глаза на оккупацию и этническую чистку азербайджанцев. Теперь, после войны, официальные лица Армении пытаются представить армян в виде жертв и засоряют информационное пространство фейками и дезой, которыми пользуются недружественные нам силы.

Последние два нарратива, с которыми Азербайджан столкнулся, это: преподнесение мировому сообществу экоакции как блокаду 120 тысяч армян. В этом предложении есть сразу два фейка: 1) никакой блокады нет; 2) ложь о 120 тысяч армян Карабаха, о чем без устали пишут и кричат посол по особым поручениям МИД Армении Эдмунд Марукян, глава МИД Армении Арарат Мирзоян и другие официальные лица, и проармянские силы, журналисты, политики, лоббисты и дипломаты.

В связи с этим политолог Ильгар Велизаде в беседе с Minval.az сказал, что Международный суд в Гааге не принял предоставляемую армянской стороной информацию за доказательство того, что Азербайджан якобы организовал блокаду , последствия которой вылились в трагедию для армянского народа.

«Почему вообще мировое сообщество не реагирует на факты «гуманитарной катастрофы», на которые указывает армянская сторона? Потому что сегодня гуманитарную катастрофу легко отличить от остального. В прошлом году произошло катастрофическое по своим масштабам наводнение в Пакистане, в результате которого сотни тысяч людей остались без крова. Землетрясение в Турции, гражданская война в Сирии, Йемене, Сомали, где люди остались без крова, родных, пищи, питьевой воды и других условий для нормальной жизни. В сравнении с этими фактами, называть ситуацию в Карабахе «гуманитарной катастрофой» язык не поворачивается», — сказал эксперт.

По его словам, этот список можно продолжить, но на сегодня в зоне РМК нет голодающих, нет умирающих от недостатка воды, нет лишившихся крова над головой.

«Азербайджан к этому всему не причастен. Поэтому чем больше армянская сторона говорит о «гуманитарной катастрофе», тем больше они предстают в жалком виде. Но тем не менее их доводы принимаются за правду. Кстати говоря, они пытались сравнить сегодняшний Ханкенди с блокадным Ленинградом, когда ленинградская катастрофа по своим масштабам не имеет аналогов в 20 веке. Когда армянская сторона сравнивает экоакцию с ленинградской блокадой – это кощунственно. Вот такое болезненное чувство собственного значения побуждает изощряться в таких терминах», — добавил эксперт.

Говоря о «120 тысяч армян Карабаха», эксперт сказал, что постоянная манипуляция и искажение статистики являются признаком политической близорукости. Потому те, кто занимается этим, должны основываться на реальных фактах, но они этого не делают и предпочитают лгать и быть голословным.

«С другой стороны, тут проявление двойных стандартов. Для объективного изучения картины они должны выяснить ситуацию на месте, и обратиться к компетентным источникам, но они этого не делают, поскольку им так удобно. Им удобно манипулировать цифрами», — добавил он.

Велизаде добавил, что это делается для того, чтобы показать существенность своих шагов.

«Отдельные посредники, говоря об необходимости защитить «120 тысяч армян», подводят «аргумент» под свою посредническую миссию. Естественно, если они будут говорить о защите интересов 10 тысяч армян или 15 тысяч армян – это будет менее весомее, чем говорить о 120 тысяч. Если была бы их воля, они бы еще приукрасили», — сказал он.

Касаясь того, как Азербайджан может с этим бороться, аналитик сказал, что фейк о «гуманитарной катастрофе» разбивается о сравнение с реальной гуманитарной катастрофой.

«Элементарное сравнение не позволяет им так называться. Я думаю, что здравомыслящий человек сделает для себя выводы. Что касается «120 тысяч армян», то здесь необходимо систематически говорить о тех цифрах, которыми располагаем мы, и приводить аргументы, доказывающие нашу правоту. Есть средства объективного контроля, которые позволяют вести счет людям, проживающим на территории РМК. В таком случае сторонние наблюдатели будут иметь две цифры. А факт заключается в том, что значительная часть армян после войны уехала из Карабаха», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев